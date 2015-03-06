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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/3/6

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حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/3/6 حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 2015/3/6
يتمتع أبناء هذا البرج بعلاقات اجتماعية ناجحة وفقًا لإخلاصهم وانتمائهم لمن يحبون، لذلك يتمتعون بحب كبير وطاقة إيجابية من المحيطون بهم تدفعهم للأمام، وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن حظهم اليوم، سيتعرض البرج لصدمة كبيرة فى بداية اليوم قد تخل ميزانه لكن سريعًا ما يتمالك أموره ويسيطر على نفسه وسيساعده على ذلك حب الناس المحيطين بأبنائه.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب على مستوى الحياة العملية

من أكثر الأبراج التى ستحصل على فارق إيجابى فى حياتهم العملية على مدار العام، وسيبذلون كثيرًا من الجهد والطاقة وسيحصدون ثمار نتاج عملهم بجدية وإخلاص، لذلك سيتطلعون إلى مكانة مرموقة وسيحصلون على ثقة رؤسائهم ما يدعهم لتكملة مسيرة نجاحاتهم.
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توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

سيواجه البرج مشاكل فى حياتهم العاطفية ستجعلهم أكثر ترددًا فى الاختيار بين حياتهم العملية والعاطفية وسيكون اختيارهم مائلاً إلى كل الحياة العملية نظرًا للنجاحات الملحوظة التى سيحققونها والتى ستبعدهم عن التفكير فى مستقبلهم الأسرى.

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مصر 365

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