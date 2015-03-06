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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/6

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حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/6 حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 2015/3/6
أبناء هذا البرج شخصيات يملون إلى المغامرة والتمسك بأحلامهم وأهدافهم مهما كانت الظروف والعوائق، لذلك يعدون من أكثر الناس المتطلعة لمستقبل أفضل والطموحة، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الجمعة طبقًا لكلام خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "سيشهد هذا اليوم بداية لفترة من التوتر لكن سيجتاحها برج الثور وسيحارب العوائق بالطموح وقدرة التحمل على تخطى المشكلات".

توقعات عبير فؤاد لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

مشاكل كثيرة ستواجه هذا البرج وستعرقل خططه لتحقيق أحلامه وطموحه، وسيشعر بحالة من اليأس والتراجع لكن سريعًا ما يستعيد توازنه ويعود لتحقيق أحلامه وأمنياته، ومع الوقت سيحقق جزءًا كبيرًا منها وسيكون عامًا مليئًا بالانتصارات على المستوى العاطفى.

توقعات "فؤاد" لأصحاب على مستوى الأمور العاطفية

حالة من الركود سيشعر بها أبناء البرج، فلم تتغير حالتهم العاطفية كثيرًا وسيظلون فترة كبيرة بعيدين عن التجديد ما قد يشعرهم بالملل والشعور بالسام الذى سينتهى بمجرد انتهاء الشهر، لذلك لا داعى من اليأس فستتحرك مشاعرنا سريعًا وتعود المياه الراكدة إلى مجراها.
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مصر 365

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