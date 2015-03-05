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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 5/3/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 5/3/2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 5/3/2015
يعرف عن سرعة الانفعال وخلط الأمور دائمًا، ما يسبب لهم على الدوام مشاكل هم فى غنى عنها وينصحهم خبراء الأبراج بالتريث فى أخذ القرارات والبعد عن مصادر الطاقة السلبية فهم عرضة للاكتئاب أكثر من غيرهم.

على مستوى العمل والمال

خبيرة الأبراج ماغى فرح، تحذر أصحاب برج الجوزاء من الانخراط فى المناقشات غير المجدية فأنت بحاجة أن تكون أكثر عقلانية حتى تصل إلى أهدافك، كن هادئًا عند الحديث عن رئيسك حتى لا تفقد حقوقك بسبب سرعة انفعالك.

على مستوى الصحة

تتعرض للكثير من المشاكل الصحية بسبب انفعالك الزائد والمستمر طوال الوقت حافظ على هدوء أعصابك واحصل على إجازة سريعة واسترخ حتى تستطيع أن تتابع أعمالك بشكل جيد.

على مستوى العلاقات العامة

عصبيتك الزائدة تضعك فى مواقف محرجة تسبب لك المشاكل كن هادئًا ومتعقلاً حتى لا تخسر الكثير ممن يحيطون بك، الشريك قد تؤذيه عصبيتك ولا يعبر عن ذلك لا تجعل حلم الآخرين وصبرهم عليك يجعلك تتمادى فى الأخطاء.
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مصر 365

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