حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 5/3/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

أنت شخص دائم القلق تجاه كل ما تقوم به، تحلم بالكمال والمثالية، ما يؤثر سلبًا على المحيطين بك، كن متعقلاً للأمور وهادئًا بشكل أكثر من ذلك، تدعمك الأبراج فى الفترة المقبلة فى تحقيق أحلامك وطموحك فانتظر الأخبار السارة.

نجمك يعلو يومًا بعد يوم، ترى أحلامك تلوح فى الأفق وفى طريقها للتحقيق لا تدع طموحك يغلب على النواحى الإنسانية فى حياتك فتتحول إلى آله لا تشعر بمتاعب الآخرين فدائمًا خير الأمور الوسط.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

ركود يسود الأجواء العاطفية بينك وبين الحبيب، حاول أن تلقى بحجر التغير من جانبك وفاجأ الحبيب بترتيب رحلة للاستجمام واقتناص بعض الأوقات السعيدة، فالحياة ليست كلها عمل وحسب، علينا من وقت للآخر شحن الجوانب العاطفية والروحانية فى حياتنا حتى يسودها بعض الدفء والحنان.