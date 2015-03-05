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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 5/3/2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 5/3/2015 حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 5/3/2015
يمتاز مواليد بالهدوء والحنان، ومن عيوبه التسرع فى الحكم على الآخرين واتخاذ القرارات المسبقة، ما يجعل لديهم اختلاط فى المعايير وصعوبة فى اتخاذ القرارات الحاسمة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

اليوم لديك الكثير من المشاكل التى تسوقها لك الأقدار وأنت ليس لك يد فيها تحمل القليل حتى تحصل مؤخرًا على الكثير، حاول أن تنال الدعم ممن يحيطون بك، ولا تخجل من طلب العون والمساعدة من الزملاء.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

يتفهم الشريك ما تمر به من مصاعب على المستوى العملى، فتكون الحياة أكثر هدوءًا واستقرارًا حاول أن تشعر الحبيب بمدى تقديرك لموقفة لك ودعمه لك حتى يستمر فى موقفة الإيجابى تجاهك.

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مصر 365

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