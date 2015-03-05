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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 5/3/2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 5/3/2015 حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 5/3/2015
بارع وفنان هكذا يمتاز مواليد هذا البرج، ولكن من عيوبه الصراحة المفرطة التى تغضب الكثير من المحيطين به، قليل من الدبلوماسية ستجعل الأمور فى حياتك أكثر سلاسة وهدوء من قبل، لا تتشكك فى كل المحيطين بك فذلك يجعلك شخصًا ينفر منك الجميع.

توقعات ماغى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية

لا تجعل الحياة العملية تسرق حياتك، فأنت تحب عملك بشدة ومخلص فى أدائك، كن متوازنًا فى جميع جوانب حياتك، يراك الأصدقاء فى العمل مركز الكون، لا تجعل ذلك يسرق وقتك أكثر، ويضفى ظلال سيئة على صحتك العامة.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

يفاجئك اليوم الشريك بكثير من الأخبار السارة التى تحول مسار يومك وتضفى عليه لمسات من السعادة والبهجة، قابل ذلك الأمر بالمزيد من الشكر والعرفان بالجميل وحاول أن تسرع فى رد ذلك الموقف الجميل فالحب أخذ وعطاء.

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مصر 365

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