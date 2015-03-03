أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحف تعيد التفاوض مع شركات المحمول لبحث عدالة توزيع إيرادات خدمات الرسائل

Google+ Print
الصحف تعيد التفاوض مع شركات المحمول لبحث عدالة توزيع إيرادات خدمات الرسائل الصحف تعيد التفاوض مع شركات المحمول لبحث عدالة توزيع إيرادات خدمات الرسائل
قرر رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بالصحف القومية والخاصة المجتمعون اليوم فى الأهرام، إعادة التفاوض مع شركات المحمول لإبرام اتفاق عادل بين الطرفين فى توزيع إيرادات خدمات الرسائل النصية التى تقدمها الصحف للمواطنين عبر أجهزة المحمول.

وأكد المشاركون فى الاجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء فى مؤسسة الأهرام أن الاتفاقيات المنفردة التى أبرمت بين المؤسسات الصحفية وشركات المحمول، لم تراع العدالة فى توزيع الإيرادات بين الطرفين، لاسيما أن الصحف هى مقدم الخدمة الأصلى للمواطنين، بينما تحصل شركات المحمول على النسبة الأكبر من إيرادات الخدمة.

شارك فى الاجتماع أمس ممثلو مؤسسات الأهرام والأخبار ودار التحرير والقومية للتوزيع، ومن الصحف الخاصة ممثلو اليوم السابع والوطن والشروق والتحرير والأهالى.


>مسئولو الصحف القومية والخاصة: رفع أسعار الإصدارات بدءًا من 15 مارس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017