الصحف تعيد التفاوض مع شركات المحمول لبحث عدالة توزيع إيرادات خدمات الرسائل

قرر رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بالصحف القومية والخاصة المجتمعون اليوم فى الأهرام، إعادة التفاوض مع شركات المحمول لإبرام اتفاق عادل بين الطرفين فى توزيع إيرادات خدمات الرسائل النصية الإخبارية التى تقدمها الصحف للمواطنين عبر أجهزة المحمول.

وأكد المشاركون فى الاجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء فى مؤسسة الأهرام أن الاتفاقيات المنفردة التى أبرمت بين المؤسسات الصحفية وشركات المحمول، لم تراع العدالة فى توزيع الإيرادات بين الطرفين، لاسيما أن الصحف هى مقدم الخدمة الأصلى للمواطنين، بينما تحصل شركات المحمول على النسبة الأكبر من إيرادات الخدمة.

شارك فى الاجتماع أمس ممثلو مؤسسات الأهرام والأخبار ودار التحرير والقومية للتوزيع، ومن الصحف الخاصة ممثلو اليوم السابع والوطن والشروق والتحرير والأهالى.

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