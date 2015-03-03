حظك اليوم الثّلاثَاء 3/3/2015

برج الحمل: مُقابلات ولقاءات مع الزملاء والأصدقاء ، حاذر أن تقوم بالتحدث عن أسرار بيتك الخاصّة ،أخبار منزلك ليست للإذاعة العامّة.



برج الثور: إحترس أثناء عمليات البيع أو الشراء من لخبطة تضيع معها بعض النقود، وقت مناسب للباحثين عن وظائف إضافيّة.

برج الجوزاء: نصيحة من زوجتك أو شخص مُقرّب قد لاتقبلها لكن لاتهملها ، لاتستخف بآراء الآخرين فالآخر ينظر بعين مختلفة عنك،لاخاب من إستشار.

برج السّرطان: ستجد حل بشكل سهل للغاية بمشيئة الله تَعَالى لموقف شائك فى العمل، بركات الله تهطل عليك مثل زَخّات المطر فاشكر الله تَعَالى على النعمة.

برج الأسد: لا داعى للحزن على قرش أنفقته على سلعة وندمت عليها فقد ذهب ولن يعود ، لكن يتوجب عليك العمل من جديد لتوفير غيره ، وهذه سُنّة الحياة.

برج العذراء: تدفق مالى يُشعرك بالدفء فى هذا البرد، مافائدة المال إن لم يكن سبباً لإسعاد من حولنا ؟ مع ذلك فبعض التوفيرلن يؤذيك.

برج الميزان: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ من جديد.

برج العقرب: مساعدة نادرة تتلقاها من زميل والمكاسب المالية مرجّحة،يوم سعيد ومساند لمن يستعدون للزواج بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس: إن أردت أن تكلل مساعيك بالنجاح عليك قبول الحلول الوَسَط ولو مؤقّتاً ، حادث سعيد يتسبب لك فى الفرحة فى نهاية اليوم بمشيئة الله تَعَالى.

برج الجدى: تعرف أن الحظ هو 1%، بينما العمل الشاق والمجهود هى 99% الباقية والمسئولة عن النجاح أو الفشل وأنت الأكثر جِدّيّة بين جميع الأبراج.

برج الدّلو: مناقشة مع والديْك قد تتسبب لهم فى خيبة أمل، عليك إحترام وجهة نظرهم وآمالهم فيك، وتقديم الإعتذار اللائق اللطيف إن صدر منك مايتوجّب ذلك.

برج الحُوت: إحترس من تجادل مع إحدى نساء العائلة أو أحد الأصدقاء على توافه الأمور ، إحتفظ بأعصابك فى ثلاجة ولاتقم بالردّ على إستفزازات تافهة.

شبكةعيونالإخبارية

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