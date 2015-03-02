تعرفى على أخطاء الرضاعة الطبيعية

توجد بعض الأخطاء التى ترتكبها الأمهات أثناء إرضاع الأطفال، وينتج عنها بعض المضاعفات أو التأثيرات السلبية على صحة الطفل.

وتذكر الدكتورة منال السيد، أستاذة طب الأطفال جامعة القاهرة، الأخطاء الشائعة للأمهات أثناء الرضاعة الطبيعية والتى يجب أن يتم تجنبها منها إرضاع الطفل وهو مستلقى على ظهره ما يسبب له ارتجاع اللبن فى الشعب الهوائية والتهابات متكررة بالأذن الوسطى، وعدم متابعة الطفل أثناء الرضاعة وعدم مساعدة الطفل على التجشؤ بعد الرضاعة لطرد الهواء من المعدة ما يسبب له مغصًا شديدًا.

أخطاء يتم اتباعها أثناء الرضاعة

الخطوات الصحيحة لرضاعة آمنة للطفل

> وتتابع: "من الأخطاء أيضًا إرضاع الطفل عندما يبكى بكاء شديدًا، والذى غالبًا ما يكون نتيجة لإصابته بمغص أو بلل الحفاضة وارتفاع فى درجة الحرارة، وإعطاء الطفل الماء بين الرضعة والأخرى، أو إرضاع الطفل حسب جدول مواعيد معينة خلال أول 3 شهور من ولادته.>وتنصح أستاذة طب الأطفال ببعض الخطوات الصحيحة التى يجب اتباعها مع الطفل أثناء الرضاعة، كإرضاع الطفل ورأسه أعلى من مستوى الجسم مع دوران الجسم كله ناحية الثدى، ويجب أن تتم الرضاعة مع إسناد جسم الطفل كله وليس رأسه ورقبته فقط، وتكون الرقبة مائلة للخلف بدرجة بسيطة، مضيفة أنه من الضرورى متابعة الطفل أثناء الرضاعة وتكون الحلمة فى منتصف الفم ويضغط عليها بالشفاه السفلى.

وتوصى د.منال بمساعدة الأم للطفل على التجشؤ بعد الرضاعة، ولا يجب إعطاؤه الماء بين الرضعات إلا حال الجو الحار جدًا أو إصابة الطفل بالإمساك، مشيرة إلى أنه لا يجب أن تعطى الأم الحديد للطفل إلا بعد الشهر الرابع، ومن الضرورى إرضاع الطفل فى جو هادئ وموسيقى هادئة ووجود ضوء خافت ما يساعد على إدرار اللبن وزيادة انتباه الطفل لعملية الرضاعة.

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