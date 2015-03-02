"الجرجير" يحميك من السرطان والسكتة القلبية ويقوى القدرة الجنسية

الجرجير أحد أهم أنواع الخضروات التى نهتم بتناولها نظرًا لفوائدها التى لا تحصى.

توضح الدكتورة ريهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن للجرجير العديد من الفوائد الصحية ومنها:

>1- احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فتناوله يحد من الإصابة بالسرطان، وفقا لما أكدته الدراسات المختلفة.

2- تناول الجرجير يحافظ على صحة القلب، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات الهامة للجسم، كفيتامين أ و ج و ك.

3- يحد من الإصابة بنزلات البرد.

>4- احتوائه على فيتامين "أ"، فتناوله يساعد على تقوية الجهاز المناعى وتقوية العظام، ويحد من الإصابة بهشاشة العظام، كما أنه يقوى صحة العيون والأسنان.

>5- يسهل عملية الهضم.

>6- يخلصك من الوزن الزائد، لقلة سعراته الحرارية ، ويمد الجسم بكل العناصر الغذائية التى يحتاجها خلال اتباعه للأنظمة الغذائية.

>7- يحد من الإصابة بالسكتة القلبية، وأمراض تصلب الشرايين.

>8- يقوى الشعر ويحد من تساقطه ونمو القشرة به.

>9- يحتوى على عنصر اليود الذى يقوى نشاط وظائف الغدة الدرقية.

>10- يحتوى على نسبة عالية من الماء فيحد من الإصابة بالحصوات الكلوية والمرارية.

>11- علاج قوى لمرضى الأنيميا، لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

>12- يقوى القدرة الجنسية والخصوبة.