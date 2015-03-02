"الجرجير" يحميك من السرطان والسكتة القلبية ويقوى القدرة الجنسية

توضح الدكتورة ريهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن للجرجير العديد من الفوائد الصحية ومنها:
>1- احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فتناوله يحد من الإصابة بالسرطان، وفقا لما أكدته الدراسات المختلفة.
2- تناول الجرجير يحافظ على صحة القلب، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات الهامة للجسم، كفيتامين أ و ج و ك.
3- يحد من الإصابة بنزلات البرد.
>4- احتوائه على فيتامين "أ"، فتناوله يساعد على تقوية الجهاز المناعى وتقوية العظام، ويحد من الإصابة بهشاشة العظام، كما أنه يقوى صحة العيون والأسنان.
>5- يسهل عملية الهضم.
>6- يخلصك من الوزن الزائد، لقلة سعراته الحرارية ، ويمد الجسم بكل العناصر الغذائية التى يحتاجها خلال اتباعه للأنظمة الغذائية.
>7- يحد من الإصابة بالسكتة القلبية، وأمراض تصلب الشرايين.
>8- يقوى الشعر ويحد من تساقطه ونمو القشرة به.
>9- يحتوى على عنصر اليود الذى يقوى نشاط وظائف الغدة الدرقية.
>10- يحتوى على نسبة عالية من الماء فيحد من الإصابة بالحصوات الكلوية والمرارية.
>11- علاج قوى لمرضى الأنيميا، لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.
>12- يقوى القدرة الجنسية والخصوبة.