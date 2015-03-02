موجز المحافظات.. ضبط شبكة دعارة مكونة من قوادة و3 ساقطات بالإسكندرية

نشر اليوم السابع، اليوم الاثنين، أخبارا لأحداث مهمة وقعت فى عدد من المحافظات، أبرزها قيام عدد من الوزراء بجولات ميدانية فى عدد من المحافظات، حيث أجرى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة زيارة إلى مدينة شرم الشيخ لتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى، ولافتتاح مركز إسعاف متطور بتكلفة 33 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمد محى رئيس الأمانة العامة للمستشفيات والدكتور محمد فتح الله وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء.

وفى الغربية، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، محطة التقوية لإرسال إذاعة القرآن الكريم الموجهة لشمال إفريقيا وجنوب أوروبا ومصر والمنطقة العربية، بمدينة السنطا بمحافظة الغربية والتى تكلفت 40 مليون جنيه.

وفى أسوان، أجرى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، زيارة لعدد من المدارس، شملت مدارس السادات واللغات التجريبية النموذجية والفندقية نظام 5 سنوات وافتتاح معرض انتل لعلوم التكنولوجيا رافقه خلالها محافظ أسوان مصطفى يسرى.

وفى الإسكندرية تمكنت مباحث الآداب العامة برئاسة العميد شريف التلونى من ضبط سيدة تدير منزلها لأعمال الدعارة والأعمال المنافية للآداب، وردت معلومات للرائد تامر زغلول، الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام نهى ا ع س وشهرتها "أم إسراء" بإدارة الشقة بالطابق الأرضى بالعقار الكائن خلف محطة قطار المعمورة دائرة قسم ثان المنتزه لأعمال الدعارة واستقطاب العديد من النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه لقاء ذلك العمل المنافى للآداب.

وفى القليوبية تخلص شقيقان بقرية إمياى مركز طوخ من عمهما، وقاما بقتله ووضع جثته فى حفرة وردمها بطبقة خرسانية لإخفاء معالم جريمتهما بسبب الخلاف على الميراث من والدهما، وتم انتشال الجثه ونقلها إلى مشرحة مستشفى طوخ المركزى، وألقى القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وإلى أهم الأخبار

نشاط مكثف لوزراء حكومة محلب بالمحافظات.. وزير الأوقاف يفتتح محطة تقوية إذاعة القرآن الكريم بالغربية..وعادل عدوى يتفقد مستشفى شرم الشيخ.. و"أبو النصر" ينفعل لمشاهدة لوحة افتتاح مدرسة بأسوان فى عهد مرسى

>

سقوط 4 إخوان متهمين بحرق سيارات مهندسى "بترول السويس"

>

النيابة تكشف الوقائع الأولية لانفجار أسوان وسبب وفاة شخصين

>

مدرس يعتدى جنسياً على طفلة داخل مدرسة ابتدائى بالشرقية.. الضحية: "الأستاذ قالى هموتك وأدفنك فى الحمام لو قولتى لحد".. وزملاء المتهم: متزوج وله 4 أبناء ومن أسرة متدينة.. و"التعليم": نجرى تحقيقات موسعة

>

بالصور.. ضبط مصنع للتحنيط بداخله 180 كائنا بحريا نادرا فى القصير

>

طالبة بآداب الفيوم تخترع جهازا للتحكم الذاتى فى الصواريخ ومركبات الفضاء

>

شقيقان يقتلان عمهما ويدفناه فى الخرسانة بطوخ بسبب الخلاف على الميراث

>

القبض على شبكة دعارة مكونة من قوادة و3 ساقطات بالإسكندرية

>

موضوعات متعلقة

موجز أخبار مصر للساعة1.. مشروع قانون الاستثمار أمام الحكومة غداً

>

>