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حركة "حزم" السورية تعلن حل نفسها وانضمام مقاتليها للجبهة الشامية

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حركة "حزم" السورية تعلن حل نفسها وانضمام مقاتليها للجبهة الشامية حركة "حزم" السورية تعلن حل نفسها وانضمام مقاتليها للجبهة الشامية
أعلنت حركة "حزم" السورية حل نفسها وانضمام مقاتليها للجبهة الشامية فى حلب ، بعد معارك مع جبهة النصرة أدت إلى مقتل عدد من عناصرها.

وقالت الحركة ـ فى بيان لها أوردته "سكاى نيوز" اليوم الاثنين، إن مقاتليها اندمجوا ضمن صفوف القوى المشكلة للجبهة الإسلامية فى حلب وريفها، مشيرة إلى أن ذلك يأتى "حقنا للدماء".

وجاء القرار بعد يوم من سيطرة تنظيم جبهة النصرة على مقار الحركة وأهمها الفوج 46 ، إثر اشتباكات عنيفة فى محيط بلدة الأتارب بريف حلب الغربى راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 عنصرا من الحركة ، بالإضافة إلى مقتل عدد من عناصر جبهة النصرة.
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