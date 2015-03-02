مصدر قضائى يكشف حقيقة الفيديو المثير للجدل حول غرق ملفات إحدى المحاكم

كشف مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" حقيقة الفيديو الذى أثار جدلا على مواقع التواصل، ويظهر فيه أحد الموظفين وهو يؤكد "غرق بعض أوراق القضايا بغرفة الحفظ الخاصة بمحكمة شمال القاهرة، جراء انسداد الصرف"، وأكد المصدر أن الواقعة قديمة وحدثت منذ شهر تقريبا وقال: "تم انقاذ كل المستندات الخاصة بالدعاوى المنظورة أمام القضاء، فضلا عن وجود نسخ عديدة من كل قضية".

وأوضح أن مقطع الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض الشبكات الإخبارية الإلكترونية، يعود إلى الأسابيع الثلاثة الماضية، وأن الموظف الذى يظهر فى المقطع المسجل ويزعم تلف جميع أوراق القضايا، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، باعتبار أن حديثه عن تلف مستندات الدعاوى وشيكات مرفقة بالقضايا يقع تحت بند نشر الأخبار كاذبة.

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، والشبكات تداولت مقطعا يظهر فيه شخص يزعم أنه موظف بمحكمة شمال القاهرة، وأن غرفة الحفظ أغرقتها مياه الصرف الصحى، مما تسبب فى تلف أوراق القضايا والشيكات الخاصة بالدعاوى المدنية، الأمر الذى أثار جدلا على مواقع التواصل.

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