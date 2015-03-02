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سمير غطاس: السعودية رفضت طلب خالد مشعل للعزاء فى الملك عبد الله

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سمير غطاس: السعودية رفضت طلب خالد مشعل للعزاء فى الملك عبد الله سمير غطاس: السعودية رفضت طلب خالد مشعل للعزاء فى الملك عبد الله
كشف الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن المملكة العربية رفضت طلب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للعزاء فى وفاة العاهل السعودى الملك عبد الله.

وأكد سمير غطاس، خلال لقائه الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" والمذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن حركة حماس قامت بارتكاب جريمة كبرى تجاه الشعب الفلسطينى من خلال رفع السلاح ضده، مشيرا إلى أن الحركة متورطة فى عمليات إرهابية داخل ، وقال: "حركة حماس تعانى من أزمة شديدة وتراجع شديد فى شعبيتها وتسعى لتكوين لتطويق مصر عن طريق أمريكا من خلال أنظمة تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين فى قطاع غزة وليبيا والسودان".


>سمير غطاس: ميزانية "داعش" تصل 2 مليار دولار وحماس الذراع العسكرية للإخوان
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