"شرطة السياحة" تضبط 4 روسيات يمارسن الدعارة فى فندقين شهيرين

المتهمة الاولى

ضبط رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة، تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، 4 فتيات روسيات الجنسية أثناء ممارستهن الدعارة داخل فندقين شهيرين بالزمالك ووسط القاهرة خلال 24 ساعة.

وفى التفاصيل تلقى العقيد أحمد كشك معلومات باتفاق بعض الفتيات الروسيات منضمات لتنظيم دولى للدعارة يمارسن الجنس الحرام داخل غرف الفنادق مقابل 2000 جنيه فى الساعة، بعد استقطابهم والاتفاق معهم على شبكة الإنترنت.

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>إحدى المقبوض عليهم

وبتقنين الإجراءات نصب المقدم وليد بد وأيمن حسن والرائد محمد الفولى والرائد محمد الجوهرى، أكمنة داخل اثنين من الفنادق الشهيرة بالزمالك ووسط القاهرة، وضبطوهن أثناء ممارسة الدعارة مع 4 من راغبى المتعة الحرام.

بعد التحفظ على الملابس الداخلية للمتهمين والهواتف المحمولة التى تحوى الكثير من علاقاتهن المشبوهة، وزجاجات خمور و50 ألف جنيه من متحصلات الدعارة أمر العميد يحيى مرزوق بالإدارة تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



>المتهمة



>المتهمة