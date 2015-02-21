فيزا: 10.18 مليون دولار إنفاق المصريين بمهرجان دبى للسياحة والتسوق 2015

قفز إجمالي إنفاق المصريين خلال النصف الأول من مهرجان دبي للسياحة والتسوق (الفترة من 1 إلى 15 يناير 2015) بنسبة 52 في المائة ليصل إلى 10.18 مليون دولار مقارنة بإنفاقهم خلال الفترة ذاتها من عام 2014.>وذكرت مؤسسة فيزا العالمية، في بيان لها اليوم ، أن النصف الأول من المهرجان شهد زيادة كلية في الإنفاق بلغت 12% وذلك بالمقارنة بالفترة نفسها من مهرجان العام الماضي.

وحسبما أشارت بيانات فيزا العالمية، التي تم تحليلها من خلال شبكة "فيزانت" لإنفاق الزوار الدوليين للإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها خلال النصف الأول من أيام المهرجان ، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق بواقع 18ر35 مليون دولار خلال النصف الأول من فترة مهرجان 2015 مقابل 29ر27 مليون دولار خلال نفس الفترة من مهرجان 2014.

>تلتها المملكة المتحدة في المركز الثاني بواقع 98ر29 مليون دولار مقابل 74ر27 ، وحلت "أنجولا" في المركز الثالث ليبلغ إجمالى إنفاقهم في المهرجان 47ر28 مليون دولار ، مسجلة أعلى نسبة نمو في الإنفاق بلغت 97% مقارنة بالعام السابق عليه.

>وجاء المصريون حاملو بطاقات فيزا العالمية في المركز العاشر بواقع 18ر10 مليون دولار بإرتفاع 52% عن الفترة ذاتها من عام 2014 حينما وصل إنفاقهم إلى 69ر6 مليون دولار.