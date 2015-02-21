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4 أيام حبسا لشاذ يروج لنفسه بالإنترنت فى أكتوبر

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4 أيام حبسا لشاذ يروج لنفسه بالإنترنت فى أكتوبر 4 أيام حبسا لشاذ يروج لنفسه بالإنترنت فى أكتوبر
أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة عمرو مخلوف بحبس شاذ جنسياً 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بممارسة أعمال منافية للآداب والأخلاق العامة.

كانت البداية بورود معلومات إلى اللواء محمد ذكاء تفيد بان شاب يرتدى ملابس نسائية، ويعرض نفسه على الإنترنت لممارسة الشذوذ مع أجانب مقابل 1500 جنيه للمرة الواحدة.

تمكن العقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات من رصد المتهم وتحديد موقعة، وداهمته قوة مكونة من العقيد حسن النجار والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق، وألقت القبض عليه داخل شقة يستأجرها بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزته 3 آلاف جنيه وملابسه نسائية وأدوية هرومونات أنثوية وجهاز لاب توب محمل علية صفحة بالإنترنت وصور له وهاتفين للتواصل مع راغبى الشذوذ.

بعد إخطار اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة تحرر للمتهم المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة.
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