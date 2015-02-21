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اللب الأبيض يعالج الضعف الجنسى عند الرجال

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اللب الأبيض يعالج الضعف الجنسى عند الرجال اللب الأبيض يعالج الضعف الجنسى عند الرجال
اللب الأبيض يعتبره البعض نوعا من التسالى، إلا أن فوائده الغذائية العظيمة تجعله من أهم أنواع اللب التى تفيد الجسم وتعزز القوة الجنسية.

اللب الأبيض والقدرة الجنسية للرجال
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>وتوضح الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية مدى أهمية اللب الأبيض، ناصحة الرجال بالاهتمام بتناول اللب الأبيض مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع، حيث يمد الجسم بالسعرات الحرارية المفيدة، والتى يحتاجها لمزيد من النشاط والطاقة، والتى تحسن من تدفق الدم بالجسم مما تزيد من القدرة الجنسية للرجل، بل وتزيد من كمية السائل المنوى لديه وتحسن من نوعيته وكفاءته لاحتوائه على كميات كبيرة من البروتين المفيد، والذى يحسن وظائف الجسم خاصة فى الأعضاء التناسلية.

فوائد اللب الأبيض
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>وأضافت "اللب الأبيض غير المالح يحتوى على كميات كبيرة من الأوميجا وعناصر فعالة للبروتين، وهو من التسالى النادرة التى تزيد من نسبة القيمة الغذائية التى يحصل عليها الجسم دون أن تزيد من الوزن والدهون التى يحصل عليها".

وشددت رانيا على ضرورة أن يتناوله الفرد ما لا يقل عن مرة فى الأسبوع، بحيث يكون خاليا تماما من الملح، ويكون طريا بعض الشىء فلا يجب تحميصه بشدة حتى لا تجف زيوت عباد الشمس بداخله والتى تحوى أغلب عناصره وفوائده.

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