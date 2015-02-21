بالصور.. أعضاء تمرد يكسرون "القلل" أمام السفارة القطرية احتفاء برحيل السفير
نظم العشرات من أعضاء حركة تمرد اليوم وقفة أمام سفارة قطر للتأكيد على ترحيبهم بسحب السفير القطرى، كسروا "القلل" تعبيرا عن رفض السياسات التى تتبعها قطر ضد مصر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد محمد نبوى عضو لجنة الانتخابات بالحركة أن وقفتهم تأتى فى إطار التأكيد على أن قطر هى الممول الرئيسى للإرهاب والداعمة له، وأن الحركة ترحب بسحب قطر لسفيرها من مصر.
> انتشار قوات الأمن بمحيط مقر سفارة قطر
> شباب حركة تمرد يكسرون "القلل " ترحيبا بمغادرة سفير قطر
> جنود الأمن المركزى
>فرحة تسود وسط شباب تمرد بعد مغادرة السفير القطرى
>آثار القلل التى تم تحطيمها
>مبنى السفارة القطرية
> جانب من الوقفة
>إحدى الفتيات ترفع صور الرئيس السيسى
>جانب من قوات تأمين السفارة
>الأمن خلال تأمينه للسفارة خلال الوقفة
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