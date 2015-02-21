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بالصور.. أعضاء تمرد يكسرون "القلل" أمام السفارة القطرية احتفاء برحيل السفير

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نظم العشرات من أعضاء حركة تمرد اليوم وقفة أمام سفارة قطر للتأكيد على ترحيبهم بسحب السفير القطرى، كسروا "القلل" تعبيرا عن رفض السياسات التى تتبعها قطر ضد .

وأكد محمد نبوى عضو لجنة الانتخابات بالحركة أن وقفتهم تأتى فى إطار التأكيد على أن قطر هى الممول الرئيسى للإرهاب والداعمة له، وأن الحركة ترحب بسحب قطر لسفيرها من مصر.

انتشار قوات الأمن بمحيط مقر سفارة قطر - 2015-02- اليوم السابع
> انتشار قوات الأمن بمحيط مقر سفارة قطر

شباب حركة تمرد يكسرون
> شباب حركة تمرد يكسرون "القلل " ترحيبا بمغادرة سفير قطر

جنود الأمن المركزى - 2015-02- اليوم السابع
> جنود الأمن المركزى

فرحة تسود وسط شباب تمرد بعد مغادرة السفير القطرى - 2015-02- اليوم السابع
>فرحة تسود وسط شباب تمرد بعد مغادرة السفير القطرى

آثار القلل التى تم تحطيمها - 2015-02- اليوم السابع
>آثار القلل التى تم تحطيمها

مبنى السفارة القطرية - 2015-02- اليوم السابع
>مبنى السفارة القطرية

جانب من الوقفة- 2015-02- اليوم السابع
> جانب من الوقفة

إحدى الفتيات ترفع صور الرئيس السيسى - 2015-02- اليوم السابع
>إحدى الفتيات ترفع صور الرئيس السيسى

جانب من قوات تأمين السفارة - 2015-02- اليوم السابع
>جانب من قوات تأمين السفارة

الأمن خلال تأمينه للسفارة خلال الوقفة - 2015-02 - اليوم السابع
>الأمن خلال تأمينه للسفارة خلال الوقفة
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