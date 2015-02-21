بالصور.. مشاجرات فى "حصة شبشير" بسبب عودة أزمة أسطوانات الغاز بالغربية



>مشاجرات أثناء توزيع الغاز بقرية حصة شبشير >مشاجرات أثناء توزيع الغاز بقرية حصة شبشير

عادت من جديد أزمة أسطوانات الغاز بالغربية، كما عادت الطوابير أمام المستودعات منذ فجر اليوم السبت، وارتفع سعر الأسطوانة، ليصل فى السوق السوداء إلى 50 جنيها فى المدينة، و40 جنيها فى القرى.

وأكد عدد من الأهالى أن الأسطوانات موجودة، وتكفى جميع احتياجات المواطن، ولكن سوء التوزيع السبب، وعمليات التهريب، خارج المستودعات، هى السبب الرئيسى فى الأزمة، مطالبين بتوزيعها من خلال الكروت الذكية، كما تم فى منظومة الخبز.

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>تدافع المواطنين قبل الاشتباكات

وشهدت قرية حصة شبشير التابعة لدائرة مركز طنطا مشاجرة بالعصى والشوم، وطلقات نار فى الهواء لتفريق المتشاجرين.

وأكد شهود عيان، أن سيارة الأسطوانات جاءت للقرية، ومع الزحام لم يتمكن العاملون عليها من العمل، وتسبب التدافع فى نشوب مشاجرات حامية بين الشباب والرجال والسيدات وعدد من الأطراف شملت عائلات القرية، وتم استخدام العصى والشوم، مما اضطر أحد الحاضرين لضرب طلقات نار فى الهواء لفض المشاجرة، وتم إبلاغ العمدة بالحادث.

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>مشاجرات حامية بين عدد من شباب القرية

وطالب الأهالى مباحث التموين بالسماح بترخيص مستودع خاص بالقرية، حيث إن حصتهم تابعة لقرية شبشير، وهو ما يؤدى لزحام مستمر ومشاجرات دائمة بسبب أسطوانات الغاز.

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>التدافع والزحام على أسطوانات الغاز



>رفع العصى فى وجوه الأهالى