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بالصور.. مشاجرات فى "حصة شبشير" بسبب عودة أزمة أسطوانات الغاز بالغربية

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عادت من جديد أزمة أسطوانات الغاز بالغربية، كما عادت الطوابير أمام المستودعات منذ فجر اليوم السبت، وارتفع سعر الأسطوانة، ليصل فى السوق السوداء إلى 50 جنيها فى المدينة، و40 جنيها فى القرى.
>مشاجرات أثناء توزيع الغاز بقرية حصة شبشير - 2015-02 - اليوم السابع
>مشاجرات أثناء توزيع الغاز بقرية حصة شبشير

وأكد عدد من الأهالى أن الأسطوانات موجودة، وتكفى جميع احتياجات المواطن، ولكن سوء التوزيع السبب، وعمليات التهريب، خارج المستودعات، هى السبب الرئيسى فى الأزمة، مطالبين بتوزيعها من خلال الكروت الذكية، كما تم فى منظومة الخبز.
>تدافع المواطنين قبل الاشتباكات- 2015-02 - اليوم السابع
>تدافع المواطنين قبل الاشتباكات

وشهدت قرية حصة شبشير التابعة لدائرة مركز طنطا مشاجرة بالعصى والشوم، وطلقات نار فى الهواء لتفريق المتشاجرين.

وأكد شهود عيان، أن سيارة الأسطوانات جاءت للقرية، ومع الزحام لم يتمكن العاملون عليها من العمل، وتسبب التدافع فى نشوب مشاجرات حامية بين الشباب والرجال والسيدات وعدد من الأطراف شملت عائلات القرية، وتم استخدام العصى والشوم، مما اضطر أحد الحاضرين لضرب طلقات نار فى الهواء لفض المشاجرة، وتم إبلاغ العمدة بالحادث.
>مشاجرات حامية بين عدد من شباب القرية - 2015-02 - اليوم السابع
>مشاجرات حامية بين عدد من شباب القرية

وطالب الأهالى مباحث بالسماح بترخيص مستودع خاص بالقرية، حيث إن حصتهم تابعة لقرية شبشير، وهو ما يؤدى لزحام مستمر ومشاجرات دائمة بسبب أسطوانات الغاز.
>التدافع والزحام على أسطوانات الغاز - 2015-02 - اليوم السابع
>التدافع والزحام على أسطوانات الغاز

رفع العصى فى وجوه الأهالى- 2015-02 - اليوم السابع
>رفع العصى فى وجوه الأهالى

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مصر 365

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