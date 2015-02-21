وزير الإسكان يتفقد مشروع إسكان الجيش والشعب بالبحيرة

تفقد الدكتور مصطفى المدبولى وزير الإسكان والمرافق، يرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة مشروع إسكان الجيش والشعب بمدينة دمنهور، والذى قامت بإنشائه القوات المسلحة ويضم 504 وحدات سكنية بتكلفة 65 مليون جنيه، وتم تنفيذ شبكات المياه وتوصيلات المنازل بطول 700 م، وكذلك تنفيذ شبكات الصرف الصحى وشبكات المنازل بطول 1,3 كم، بالإضافة إلى تنفيذ 50% من محطة الرفع وتركيب خطوط الطرد بطول 1,5 كم، بإجمالى تكاليف 12 مليون جنيه، كما سيتم البدء فى أعمال الرصف الداخلية والمحيطة بالتجمع السكنى فور الانتهاء من مجمل الأعمال وقبل تسليمها لمستحقيها.

رافق الوزير فى زيارته، اليوم، اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق والمهندسة نادية عبده نائب المحافظ والمهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان والمهندس السيد العشرى - رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور على الشريف مساعد وزير الإسكان للمرافق والمهندس خالد محمود - مساعد الوزير للشئون الفنية.