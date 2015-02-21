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أهالى سوهاج يحبطون محاولة اختطاف طفل بمعاونة الشرطة ويلقون القبض على الجناة

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أهالى سوهاج يحبطون محاولة اختطاف طفل بمعاونة الشرطة ويلقون القبض على الجناة أهالى سوهاج يحبطون محاولة اختطاف طفل بمعاونة الشرطة ويلقون القبض على الجناة
تمكن أهالى قرية الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا، من إحباط محاولة خطف طفل فى الثالثة عشر من العمر على يد طالب وسائق توك توك، تحت تهديد السلاح ومحاولة تصويره عاريًا.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد أحمد عبدالعزيز الجميلى مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بتلقى المركز بلاغ بوجود تجمع من الأهالى بناحية الصوامعة غرب، بالفحص تم التقابل مع "م. ا.ع" 45 عاما كاتب بمستشفى الصوامعة غرب ومقيم بذات الناحية بسماعه صوت استغاثة من شخص على أثره تجمع الأهالى، حيث تبين قيام شخصين بمحاولة خطف طفل.

وبالانتقال والفحص بمعرفة الرائد محمد حسن الأرضى رئيس مباحث المركز وضباط وحدة المباحث بإشراف العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال تبين تجمع الأهالى حول "مينا.ر.ش.ق" 13 عاما طالب ومقيم دائرة مركز المراغة، وتمكنهم من ضبط "كيرلس.ف.خ" 16 عاما طالب وبحوزته سلاح أبيض مطواة قرن غزال، و"مؤمن.ص.م" 18 عاما سائق توك توك ويقيمان بذات الناحية حال قيامهما باختطاف الأول.

وبسؤال المجنى عليه قرر بأن المتهم الأول قام باستدراجه من أمام كنيسة الأنبا برسوم الكائنة بدائرة مركز المراغة بدعوى توصيل شقيقه مستقلين توك توك قيادة الثانى، إلا أنهما قام بالاتجاه لناحية الجزازرة دائرة المركز وتهديده تحت السلاح الأبيض ومحاولة تصويره عاريا إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بالاتصال بشقيقه "كيرلس.ر.ش" وطلب مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه، إلا أنه حدث عطل بالتوك توك حالى سيرهم به وقام بالاستغاثة بالأهالى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 676 إدارى مركز طهطا لسنة 2015.

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