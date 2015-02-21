أمراض القلب تؤثر على القدرة الجنسية

أمراض القلب من العوامل التى تؤثر سلبا على الصحة الجنسية نظرا لتأثر شرايين الجسم بها، ومنها شرايين الأعضاء الجنسية.

يقول الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى، إن الاصابة بأمراض القلب تؤثر على شرايين الجسم بما فيها الشرايين التى تغذى الأعضاء الجنسية، لافتا أنه عند حدوث تصلب بشرايين القلب تتأثر الشرايين الأخرى فى الجسم، وبما أن العملية الجنسية تعتمد فى الأساس على تدفق الدم فى العضو الذكرى لذا ففى حالة حدوث ضيق فى هذه الشرايين يقل الدم المتدفق لهذه الأعضاء، فيؤثر ذلك على القدرة الجنسية.

تأثير أمراض القلب على القدرة الجنسية:

>يتابع د. محمد أنه عند الإصابة بمرض القلب يؤدى إلى ذلك ضعف ضخ الدم من القلب لباقى الشرايين، حيث إن ضعف عضلة القلب من الأسباب التى تقلل من ضخ الدم لباقى أجزاء الجسم، كما أن قصور الشريان التاجى من أعراضه الشعور بالآلام، كما تحد من القدرة على النوم أو الاستمرار فى ممارسة العملية الجنسية.

يشير أستاذ أمراض القلب أن الأمراض التى تصيب القلب دائما ما يصاحبها أمراض أخرى تؤثر على القدرة الجنسية كالضغط والسكر، كما أن هناك بعض الأدوية التى لها تأثير سلبى على القدرة الجنسية، لذا يوصى بضرورة تجنب مضاعفات المرض، والاستمرار على علاج القلب بانتظام وعدم تناول أى عقاقير تتعارض مع بعض الأدوية التى يتناولها مريض القلب.

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