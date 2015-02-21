أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أمراض القلب تؤثر على القدرة الجنسية

Google+ Print
أمراض القلب تؤثر على القدرة الجنسية أمراض القلب تؤثر على القدرة الجنسية
أمراض القلب من العوامل التى تؤثر سلبا على الصحة الجنسية نظرا لتأثر شرايين الجسم بها، ومنها شرايين الأعضاء الجنسية.

يقول الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ ورئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى، إن الاصابة بأمراض القلب تؤثر على شرايين الجسم بما فيها الشرايين التى تغذى الأعضاء الجنسية، لافتا أنه عند حدوث تصلب بشرايين القلب تتأثر الشرايين الأخرى فى الجسم، وبما أن العملية الجنسية تعتمد فى الأساس على تدفق الدم فى العضو الذكرى لذا ففى حالة حدوث ضيق فى هذه الشرايين يقل الدم المتدفق لهذه الأعضاء، فيؤثر ذلك على القدرة الجنسية.

تأثير أمراض القلب على القدرة الجنسية:
>يتابع د. محمد أنه عند الإصابة بمرض القلب يؤدى إلى ذلك ضعف ضخ الدم من القلب لباقى الشرايين، حيث إن ضعف عضلة القلب من الأسباب التى تقلل من ضخ الدم لباقى أجزاء الجسم، كما أن قصور الشريان التاجى من أعراضه الشعور بالآلام، كما تحد من القدرة على النوم أو الاستمرار فى ممارسة العملية الجنسية.

يشير أستاذ أمراض القلب أن الأمراض التى تصيب القلب دائما ما يصاحبها أمراض أخرى تؤثر على القدرة الجنسية كالضغط والسكر، كما أن هناك بعض الأدوية التى لها تأثير سلبى على القدرة الجنسية، لذا يوصى بضرورة تجنب مضاعفات المرض، والاستمرار على علاج القلب بانتظام وعدم تناول أى عقاقير تتعارض مع بعض الأدوية التى يتناولها مريض القلب.

موضوعات المتعلقة :

الصحفيون والأطباء والمحامون احذروا التوتر.. العمل تحت ضغط عصبى يعرضك للإصابة بالضعف الجنسى.. وأطباء: يصيب الشباب الأقل من 45 سنة لتدفق الدم الزائد للمخ وهروبه من الأعضاء التناسلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365