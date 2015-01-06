«المرصد السوري»: «داعش» يقتل قياديًا مصريًا بالتنظيم بسبب التدخين

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، نقلًا عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، بأنه تم العثور على جثة نائب أمير الشرطة الإسلامية (الحسبة) بتنظيم «داعش»، وهو مصري الجنسية، مقتولًا، وقد فصل رأسه عن جسده بسبب التدخين، في محافظة دير الزور بشرق البلاد.

ونقلت قناة «العربية الحدث» الإخبارية، الثلاثاء، عن المرصد السوري، الذي يتخذ من لندن مقرًا له، قوله إنه تم العثور على جثة نائب أمير «الحسبة»، المصري، قرب شركة الكهرباء في مدينة الميادين، التابعة لمحافظة دير الزور، وعلى جسده آثار تعذيب، وقد وضعت لفافة تبغ في فمه وكتب على جسده «هذا مُنكر يا شيخ».

وقال سكان في مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش» إن الجماعة المتشددة حظرت الجهر بالتدخين.

ومن جهة أخرى، تعرض عنصران من تنظيم «داعش» في مدينة الميادين لمحاولتي اغتيال، حيث قام مجهول بمحاولة دهس أحد العناصر بالقرب من دوار الطيبة في مدينة الميادين ومن ثم فر بسيارته، بينما تعرض العنصر الآخر لضرب بهراوة معدنية من قبل رجلين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية في الميادين، ما أدى لإصابته بجراح خطرة.