«داعش» يسرح العمال في مؤسسات قضاء «الحويجة» لإجبارهم على الانضمام له

أفادت مصادر محلية في قضاء الحويجة، جنوب غرب كركوك، بأن تنظيم «داعش» قرر تسريح العمال وإيقاف العمل بالأجور اليومية في عموم المؤسسات الخدمية في القضاء، لإجبارهم على الانخراط في صفوف التنظيم.

ونقلت قناة «العربية - الحدث» الإخبارية، السبت، عن المصادر المحلية قولها إن «داعش» قرر إيقاف العمل بالأجور اليومية في المستشفيات والمراكز الصحية والبلدية والبناء والصيانة في الحويجة، مشيرًا إلى أن عناصر التنظيم يقومون بإغراء المحتاجين إلى المال لكي ينضموا إلى صفوفهم، وذلك بعد تعرض التنظيم لهزة معنوية نتيجة الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف والعمليات العسكرية ضده.

يأتي هذا في وقت خطف فيه مسلحو التنظيم عشرات المدنيين من قريتين قرب مدينة كركوك في شمال العراق، وذلك بعد اتهامهم لبعض أهالي القريتين بإحراق رايتين للجماعة المتشددة.

وقال عقيد في الاستخبارات العراقية إن عناصر «داعش» خطفوا 170 رجلًا من أهالي قريتي الشجرة والغريب في قضاء الحويجة بعد إحراق رايتين للتنظيم.