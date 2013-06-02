أجهزة الموجات الصوتية ليست للتشخيص فقط

قال دكتور أيمن أبو العلا استشارى الأمراض الباطنية كثيرا ما نقرر للمريض الفحص بالموجات الصوتية أو السونار ورأيت أن اشرح باختصار ما هو هذا الفحص ولماذا نقررة للمريض.

السُّونار جهاز استشعار، يستخدم الموجات الصوتية لتحديد مواقع الأشياء تحت سطح الماء، ويسمى أيضًا المسبار البحرى، ويستعمل هذا الجهاز فى الطائرات والسفن الحربية، لتحديد مواقع الغواصات المعادية. كما يستعمل فى السفن العاديّة لمعرفة عمق المياه من تحتها.

وأكد دكتور أيمن أن الموجات فوق الصوتية لا تستخدم للأغراض التشخيصية فقط، ولكن تستخدم أيضا فى الفحص الجموعى (الفحص الأولى) للأمراض، وفى بعض الحالات تساعد كجزء من الوسيلة العلاجية.

تستخدم الموجات فوق الصوتية فى الفحص الجموعى لأمراض الأوعية الدموية حيث تقيس مقدار تدفق الدم والانسداد فى الشريان السباتى، وبذلك تتوقع الأخطار الكامنة لحدوث السكتات الدماغية، أيضا تستخدم فى قياس قطر الأبهر البطنى ولمعرفة وجود أى اتساع فى قطره قد يؤدى لخطر تمزقه، وأيضا يستخدم كفحص أولى للكشف عن حصوات المرارة أو التهاباتها كما يستخدم فى فحص الثدى للكشف عن وجود أورام سرطانية.

وأوضح دكتور أيمن أنه بالنسبة للاستخدامات التشخيصية: فهناك العديد منها

> • اثناء الحمل: تستخدم مبدئيا فى متابعة تقدم الحمل وتحديد وقت حدوثه كما يؤكد حيوية الجنين ومكانه طبيعيا داخل الرحم أو خارجه وأيضا يحدد مكان المشيمة بالنسبة لعنق الرحم ويحدد أيضا وجود عيوب خلقية أو تشوهات جسمية من عدمه كما يحدد نمو الجنين وحركته، ودقات قلبه وأيضا يمكن من خلاله تحديد جنس الجنين بعد مرور 12 أسبوعا من حدوث الحمل.

• أمراض النساء: يتم بفحص الحوض لتشخيص أى أورام أو كبرفى حجم المبيض أو الرحم أو قناة فالوب ويتم الفحص إما بوضع المسبار على جدار الحوض أو بمسبار مخصص يوضع داخل المهبل.

> • أمراض القلب: يستخدم فى تقييم وظائف عضلة القلب والصمامات ويبين وجود أى ضيق بداخلهم أو ارتجاع وأيضا يبين الدم المتدفق من خلالهم وأيضا فى تحديد كمية الدم التى يضخها القلب بالنسبة لكمية الدم الموجودة بداخله ويستخدم أيضا فى تشخيص التهاب الشغاف أو الغشاء المبطن لعضلة القلب من الداخل وأيضا فى تشخيص الرجفان الأذينى وذلك بما يسمى تصوير الصدى أو الإيكو وذلك إما بوضع مسبار الجهاز على القفص الصدرى أو بداخل المرئ والطريقة الثانية تعطى صورة أفضل لأن القلب تشريحيا قريب جدا للمرئ.

> • أمراض الأوعية الدموية: يستخدم فى الكشف عن وجود تجلطات دموية فى الأوردة العميقة والسطحية كما يستخدم فى تحديد ضيق الشرايين أو اتساعها كما فى الشريان السباتى لتشخيص حالات السكتة الدماغية

> •:الأمراض الباطنية:

> يستخدم فى فحص معظم أعضاء التجويف البطنى مثل الكبد والطحال والبنكرياس كما يصور حصوات المرارة أو أى انسداد فى القنوات المرارية كما يستخدم فى الكشف عن التهابات الزائدة الدودية أو حصوات الكلى فى المرضى الذين لا نستطيع تعريضهم لخطر الأشعة المقطعية مثل الحوامل والأطفال، ويعتبر أفضل وسيلة تشخيصية فى حالات التواء الخصية ويكشف عن أسباب تورم كيس الصفن أو آلام الخصيتين كما تستخدم الصور ثلاثية الأبعاد فى الكشف المبكر عن الأورام الحميدة والخبيثة بالبروستاستا والقولون والمستقيم.

> • الأمراض العضلية الهيكلية: يستخدم فى الكشف عن تمزق الأربطة أو أمراض العضلات أو أى نزيف داخل العضلات أو المفاصل وأى أورام حميدة أو خبيثة كما يستخدم فى الكشف عن التغيرات الروماتيزمية المبكرة.

• يستخدم فى الكشف عن الغدة الدرقية ويحدد وجود أى أورام أوعقد

وتستخدم الموجات فوق الصوتية العديد من الأغراض العلاجية من أهمها:

> وأوضح دكتور أيمن أبو العلا أنها تساعد فى بعض العمليات مثل أخذ عينة من النسيج

> وأيضا تصريف السائل الصديدى الموجود بداخل الخراريج بواسطة الشفط بالإبر، وأيضا يساعد فى تحديد الأوردة الكبيرة فى الرقبة وجدار القفص الصدرى عندما يكون من الضرورى تركيب تسريب وريدى فى حين لا يمكن العثور على وريد.

استخدام الموجات الفوق صوتية المركزة ذات الشدة العالية فى علاج بعض الأورام الحميدة

> والخبيثة وهى ذات ترددات أقل من تلك المستخدمة فى الأغراض التشخيصية.

• تستخدم فى إيصال العلاج الكيمائى للخلايا السرطانية بالمخ والأدوية الأخرى للأنسجة الأخرى باستخدام الموجات ذات الترددات العالية من 1- 10 ميجا هرتز ومجال من الشدة يتراوح بين 0-20 وات/سم مربع وطريقة عملها تعتمد على تركيز هذه الموجات على الخلايا لإثارتها لتجعلها تمرر الأدوية أسرع.

• تستخدم مصدر موجات قوية تركز على نسيج لتنتج تسخينا موضعيا به وتستخدم فى العلاج الطبيعى وأيضا فى بعض علاجات الأورام السرطانية.

> • تستخدم فى المساعدة فى الحصول على البويضات من المبيض بتصوير المبيض أثناء إزالة البويضات للقيام بتلقيحها فى ما يسمى بأطفال الأنابيب.

> • تستخدم فى علاج المياه البيضاء بتركيز الموجات على العدسة لتذويبها.

> • اكتشف مؤخرا قدرتها على تحفيز نمو العظام

> وأيضا فى انفتاح الحائل الدموى الدماغى لتوصيل الدواء.

> • تم اختبار الدوبلر فى المساعدة فى العلاج باستخدام منشط البلازمينوجين النسيجى فى حالات السكتة الدماغية فى عملية تسمى بتسريع إذابة الجلطات باستخدام الموجات فوق الصوتية.

> أظهرت الموجات فوق الصوتية أنها تعمل مع المضادات الحيوية تآزريا فى قتل البكتيريا

> • الخلايا حقيقية النواة المزروعة أكثر سماكة عن طريق الإسراع من أثبتت أنها تجعل من امتصاص المغذيات.

كيف يتم تحضير المريض للقيام بفحص الموجات فوق الصوتية؟

> التحضير لفحص الموجات فوق الصوتية بسيط عادة فمثلا للقيام بفحص المرارة يتجنب المريض الطعام فقط وليس شرب المياه لحوالى ست أو ثمانى ساعات لتجنب انقباض المرارة نتيجة تناول الطعام مما يؤثر فى النتائج، أما لفحص الحمل فيطلب من المرأة الحامل شرب من أربعة لستة أكواب من الماء على الأقل قبل الفحص بساعة أو ساعتين حتى تمتلئ المثانة.

> الأمعاء المليئة بالهواء تؤثر على وضوح الرؤية، ويتم إزالة الملابس من الأماكن المطلوب عمل الموجات عليه حيث يوضع المسبار على الجلد مباشرة بعد وضع الجل الخاص بها عليه لإبعاد الهواء.

مميزات وعيوب استخدام الموجات فوق الصوتية كعنصر تشخيصى

> أولا المميزات:

> • من أهم المميزات للموجات الفوق صوتية أنها تكون صورة حية متحركة (REAL TIME) للنسيج أو العضو المراد فحصه فمثلا تصور حركة القلب ومرور الدم فيه وتنقلها مباشرة على الشاشة فوق الصوتية عادة ما تكون غير جائرة عملية الفحص بالموجات

> أى بدون حقن أو إبر كما أنها غير مؤلمة(NOT INVASIVE)

> التصوير بالموجات فوق الصوتية متوفرة وسهلة الاستخدام

> كما أنها أرخص سعرا من وسائل التصوير الأخرى.

إنها ليست إشعاع أيونيلاتسبب أى مشكلات صحية عكس الأشعة السينية والمقطعية حيث ويمكن أن تكرر عند الحاجة.•

تعتبر أفضل من التصوير بالرنين المغناطيسى فى حالات وجود منظم لضربات القلب عند المريض حيث إنها لا تؤثر عليه، كما أنها أفضل منه فى رؤية أوتار العضلات.

ثانيا: العيوب:

> غير مثبت أنها ينتج عنها مخاطر طويلة المدى على صحة المريض.

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