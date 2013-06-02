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"مصر للطيران" تدشن خطا جويا يربط بين القاهرة وتورنتو

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"مصر للطيران" تدشن خطا جويا يربط بين القاهرة وتورنتو "مصر للطيران" تدشن خطا جويا يربط بين القاهرة وتورنتو

كتب : حسن حسين منذ 2 دقيقة

تدشن شركة للطيران الساعات القادمة خطا جويا جديدا يربط بين القاهرة وتورنتو في كندا في إطار خطة لتدشين خمسة خطوط جديدة خلال الأسابيع القادمة إلى مختلف دول العالم وتنشيط حركة السفر لمصر.

وقال المهندس عبد العزيز فاضل، نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، "تغادر أول رحلة إلى تورنتو في الدقائق الأولى من صباح الاثنين، وبمعدل أربع رحلات أسبوعيا لخدمة الجالية المصرية والعربية في شمال القارة الأمريكية، حيث تتركز الجالية المصرية والعربية في مدينة تورنتو، إضافة إلى تسيير خط جديد بين القاهرة وهراري من خلال مد رحلة دار السلام إليها بمعدل أربع رحلات أسبوعيا".

كان قد تم أمس تدشين خط جديد بين القاهرة ومانشستر، حيث غادرت أولى الرحلات برقم 783، وبمعدل خمس رحلات أسبوعيا ذلك إلى جانب رحلات مطار هيثرو في لندن، كما سيتم تدشين خطين جديدين إلى مدينة القصيم بالسعودية وإلى أبيدجان بكوت ديفوار في الأول من يوليو القادم عن طريق مد رحلات أكرا إليها لتدعم خطوطها والبقاء وسط منافسة باقي الشركات حيث تأخر تشغيل هذا الخط، بسبب تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات هناك وأن مصر للطيران لن تتوقف عن طموحاتها بالوصول بعملائها إلى أكبر عدد من النقاط حول العالم وفتح أسواق جديدة تدعم حركة السياحة والسفر.

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