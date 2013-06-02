"أبوعميرة" يعتمد مليون جنيه ميزانية المسلسلات الإذاعية في رمضان المقبل

كتب : انتصار حسني منذ 5 دقائق

اعتمد شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المكلف، ميزانية الأعمال الدرامية لقطاع الإذاعة في رمضان المقبل، والتي قدرت بمليون جنيه، والخاصة بشبكات "البرنامج العام - الشرق الأوسط - صوت العرب - الشباب والرياضة".

وبدأت إدارة الإنتاج الدرامي بالإذاعة في اختيار نصوص الأعمال الجديدة، والتفاوض مع الفنانين، حيث تجري حالياً مفاوضات مع الفنان فاروق الفيشاوي للقيام ببطولة مسلسل "الصندوق الأسود" الذي سيذاع على شبكة "صوت العرب"، بطولة لبلبة ومعالي زايد، وهو من تأليف يسري الجندي، وإخراج هاني فؤاد.

وتعرض إذاعة "الشرق الاوسط" مسلسل "عيال ولاد عفاريت"، بطولة الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، ثلاثي فيلم "شهير وبهير وسمير"، والمسلسل إخراج علي مصيلحي.