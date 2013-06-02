غدا.. مصر للطيران تسير أول رحلة بين القاهرة وتورنتو بكندا

أكد المهندس عبد العزيز فاضل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستبدأ، يوم غد الاثنين، فى تشغيل خط جوى جديد يربط بين القاهرة وتورنتو بكندا، فى إطار خطة لتدشين 5 خطوط جديدة خلال الأسابيع القادمة إلى مختلف دول العالم من أجل تنشيط حركة السفر لمصر.

وقال فاضل، فى تصريحات له اليوم الأحد، إن الرحلة الجديدة ستعمل بمعدل 4 رحلات أسبوعيا لخدمة الجالية المصرية والعربية فى شمال القارة الأمريكية؛ حيث تتركز الجالية المصرية والعربية فى مدينة تورنتو إضافة إلى تسيير خط جديد بين القاهرة وهرارى من خلال مد رحلة دار السلام إليها بمعدل أربع رحلات أسبوعيا.

وأضاف أنه تم تدشين خط جديد بين القاهرة ومانشستر بإنجلترا بمعدل 5 رحلات أسبوعيا ذلك إلى جانب رحلات مطار هيثرو فى لندن. كما سيتم تدشين خطين جديدين إلى مدينة القصيم بالسعودية وإلى أبيدجان بكوت ديفوار فى الأول من يوليو القادم عن طريق مد رحلات أكرا إليها لتدعم شبكة خطوطها والبقاء وسط منافسة باقى الشركات حيث تأخر تشغيل هذا الخط بسبب تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات هناك.