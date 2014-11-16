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وصول المحتجزين الأتراك من ليبيا إلى اسطنبول

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وصل الرهائن الـ9 الذين كانوا قد احتجزوا في ليبيا، منذ نهاية أكتوبر الماضي، إلى مطار أتاتورك الدولي بأسطنبول، حيث اعتقل جنود ليبيون الأتراك الـ9 دون أى سبب أثناء تنقلهم من بنغازي إلى مصراتة.

وذكرت محطة «إن.تي.في»، التركية، الأحد، أن الشرطة الليبية لم تعلم أى شىء أيضا عن أسباب اعتقالهم، مضيفة أن مسؤولي وزارة الخارجية التركية استقبلوا الرهائن الـ9 الذين أقلتهم طائرة خاصة تابعة لوزارة الخارجية التركية من ليبيا إلى مطار أتاتورك الدولي.

وأعرب الرهائن عن شكرهم لحسن المعاملة التي تلقوها من قبل الليبيين دون أى مصاعب، كما أعربوا عن امتنانهم لعودتهم إلى أرض الوطن سالمين، وشكروا والمسؤولين الذين بذلوا جهودا كبيرة لإنقاذهم.

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