أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجسس على الهواتف عبر طائرات

Google+ Print

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس، إن السلطات الأمريكية أقامت تجسس بواسطة طائرات تحصل على معلومات من الهواتف النقالة لعشرات آلاف الأشخاص، وذلك في محاولة لتحديد مكان وجود مجرمين واعتقالهم.

وحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، ذكرت الصحيفة أن السلطات تشغل طائرات صغيرة، انطلاقا من 5 مطارات كبيرة في الولايات المتحدة على الأقل، تنقل صناديق ترسل إشارات شبيهة بتلك التي ترسلها أبراج شبكات الهاتف النقال.

وبذلك، يتم وصل الهواتف بهذه الصناديق التي تجمع المعلومات المطلوبة، بحسب المصدر نفسه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها قريبة من هذا البرنامج، أن الطائرات تحلق في أجواء البلاد بشكل منتظم، لجمع معلومات من عشرات آلاف الهواتف النقالة، ما يعني أن غالبية السكان الأمريكيين تطالهم هذه العملية.

وأضافت أن وزارة العدل رفضت التعليق على الموضوع، مكتفية بالتأكيد أن الوكالات التابعة لها تلتزم القانون في كل ما يتصل بالمراقبة والتجسس.

وتابعت أن هذا البرنامج أتاح كشف أمكنة هواتف نقالة على صلة بمجرمين أو بمشتبه بهم.

وقال مسؤول التكنولوجيا في «الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات»، كريستوفر سوجوين لـ«وول ستريت جورنال» إن هذا البرنامج «لا يمكن تبريره».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل