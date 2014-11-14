«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجسس على الهواتف عبر طائرات

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس، إن السلطات الأمريكية أقامت شبكة تجسس بواسطة طائرات تحصل على معلومات من الهواتف النقالة لعشرات آلاف الأشخاص، وذلك في محاولة لتحديد مكان وجود مجرمين واعتقالهم.

وحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، ذكرت الصحيفة أن السلطات تشغل طائرات صغيرة، انطلاقا من 5 مطارات كبيرة في الولايات المتحدة على الأقل، تنقل صناديق ترسل إشارات شبيهة بتلك التي ترسلها أبراج شبكات الهاتف النقال.

وبذلك، يتم وصل الهواتف بهذه الصناديق التي تجمع المعلومات المطلوبة، بحسب المصدر نفسه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها قريبة من هذا البرنامج، أن الطائرات تحلق في أجواء البلاد بشكل منتظم، لجمع معلومات من عشرات آلاف الهواتف النقالة، ما يعني أن غالبية السكان الأمريكيين تطالهم هذه العملية.

وأضافت أن وزارة العدل رفضت التعليق على الموضوع، مكتفية بالتأكيد أن الوكالات التابعة لها تلتزم القانون في كل ما يتصل بالمراقبة والتجسس.

وتابعت أن هذا البرنامج أتاح كشف أمكنة هواتف نقالة على صلة بمجرمين أو بمشتبه بهم.

وقال مسؤول التكنولوجيا في «الاتحاد الأمريكي للدفاع عن الحريات»، كريستوفر سوجوين لـ«وول ستريت جورنال» إن هذا البرنامج «لا يمكن تبريره».