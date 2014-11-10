«التلاوي»: سأقدم شكوى إلى «الجنائية الدولية» ضد داعش

أكدت الدكتورة مرفت التلاوي، المدير العام الجديد لمنظمة المرأة العربية، أنها ستعمل خلال رئاستها لهذه المنظمة على تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخاصة بسبي النساء، التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وفي مقدمتها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضافت «التلاوي»، في تصريحات صحفية، الإثنين، عقب أدائها اليمين القانونية بالجامعة العربية أمام الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، بمناسبة توليها منصبها الجديد، أن هذا الملف سيكون في قائمة أوليات عملي خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى ترسيخ دور المنظمة في النهوض بأوضاع المرأة في كل دول المنطقة ومواجهة التحديات التي تحول دون مشاركتها المجتمعية.

وتابعت: «ما يشغلني في الوقت الراهن ما يقوم به تنظيم «داعش» من ممارسات وجرائم من خلال الإعلان على شبكة الإنترنت عن بيع النساء والرجوع إلى القرون الوسطى والتعامل مع النساء كعبيد وسبايا»، معتبرة أن «هذه الجرائم مرفوضة وتعتبر إهانة بحق الدول العربية رجالا ونساء»، موضحا أن نشر مثل هذه الإعلانات بأسماء السبايا وأسعار بيعهن انتهاكا للدين الإسلامي والهوية العربية، مؤكدة حتى وأن صدرت هذه الأفعال عن جماعات شاذة ومتطرفة ومرفوضة من المجتمع العربي وحضارته وثقافته التي أنارت العالم.

من جانبه، اعتبر الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أن مرفت التلاوي تشكل مكسبا كبيرا للدول العربية بتولي رئاسة هذه المنظمة، مشيدًا بخبرتها في مجال المرأة ورؤيتها حول النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة ومواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن المجتمعات الغربية تقيس مدى تقدم الدول الأخرى بدور المرأة فيها.

كما هنأت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، مرفت التلاوي بمناسبة تولي المنصب الجديد، معتبرة أنها ستضفي عليه المزيد من النشاط للنهوض بأوضاع المرأة وتخفيف معاناة المرأة في مناطق النزاع، وما تواجهه على أيدي المنظمات الإرهابية، وأبرزها تنظيم داعش الإرهابي.

واعتبرت «أبوغزالة» أن تولي مرفت التلاوي هذا المنصب سيحدث نقلة نوعية في عمل المنظمة وتحسين صورة المرأة العربية في الخارج، مؤكدة أهمية التعاون الوثيق بين المنظمة والجامعة العربية.