احصلي على عيون أجمل امرأة في العالم بالمكياج

منار الريسي، صاحبة أجمل عيون في العالم، خبيرة تجميل عمانية، وتنشر صورها محجبة على الطريقة البدوية بمكياج عيون لافت يناسب المرأة العربية. تابعي معنا بالصور المكياج المناسب لألوان العيون المختلفة، وطريقة استخدام العدسات اللاصقة على غرار منار.

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مكياج العيون الزرقاء:

إذا كنت تحبين وضع العدسات الزرقاء، عليك الانتباه إلى طريقة تطبيق المكياج. إذ أن غالبية ألوان الكحل لا تناسب هذه العيون. ننصحك باستخدام اللون الأبيض داخل الجفن السفلي للعين، مع الأي لاينر الأسود المجنح على الجفن العلوي، وأكثري من الماسكرا لرموش كثيفة.

مكياج العيون الرمادية:

يعتبر أكثر الألوان مناسبة للمرأة العربية لما يمنحها من جاذبية مع بشرتها السمراء. وتنصحك منار بتطبيق الأي لاينر الأسود على الجفن العلوي بشكل يبدأ رفيعاً على الزاوية الداخلية ليعرض تدريجياً كلما اتجهت نحو الخارج، ثم ضعي الكحل الأسود داخل الجفن السفلي. أما بالنسبة لظلال العيون، فننصحك باستخدام اللون الأبيض على الزاوية الداخلية والقليل من اللون الرمادي على الجفن العلوي.

مكياج ذهبي للعيون العسلية:

يبرز اللون الذهبي جمال العيون العسلية. إليك طريقة تطبيقه على غرار منار. استخدمي الظلال الذهبية على الزاوية الداخلية للعين من الأسفل والأعلى، ثم انتقلي إلى الذهبي الداكن على الجفن العلوي من الخارج، وأعيدي استخدام اللون الفاتح تحت الحاجب. أما بالنسبة للجفن السفلي، فضعي مباشرة اللون الذهبي الداكن بعد تحديد العين باللون الأسود.

مكياج العيون الخضراء:

بعكس العيون الأخرى، ننصحك ألا تكثري من ألوان الظلال للعيون الخضراء، بل اكتفي باللون الرمادي الفاتح، على الجفن العلوي، مع الأي لاينر الأسود الرفيع والرموش الكثيفة. يمكنك الاستعانة بالرموش الاصطناعية لنظرة جذابة ولافتة.



تابعي الصور لمزيد من أنواع مكياج العيون، كما يمكنك إضافة العدسات اللاصقة المتناسقة مع لون المكياج لإطلالة أجمل.

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