"تمرد" تعلن في مؤتمر صحفي غدا أحدث إحصاء لتوقيعات سحب الثقة من "مرسي"

صفحة "تمرد": سيتم إعلان المقار الرسمية للحملة بالمحافظات وتدشين الموقع الإلكتروني غدا

كتب : محمد شنح منذ 7 دقائق

تعقد حملة "تمرد" مؤتمرا صحفيا في تمام الواحدة ظهر الغد بمركز إعداد القادة بالعجوزة.

ونشرت الصفحة الرسمية لحملة "تمرد"، على موقع "فيسبوك"، أن الحملة ستكشف في مؤتمرها عن أحدث إحصاء لعدد استمارات توقيع سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، إضافة إلى إعلان المقار الرسمية للحملة بالمحافظات التي يمكن تلقى الاستمارات التي يجمعها المواطنون والأحزاب والنقابات، كما ستعلن الحملة عن خطة التنسيق مع القوى السياسية والثورية خلال الفترة المقبلة تمهيدا للفعالية الكبرى يوم 30 يونيو أمام قصر الاتحادية.

وأضافت صفحة "تمرد" أنه "خلال المؤتمر ستقوم الحملة بتدشين الموقع الرسمي لها باسم "تمرد"، والذي سينطلق على شبكة الإنترنت في نفس التوقيت"، مشيرة إلى أن الموقع لن يكون تقليديا بل سيحمل نفس الروح المتمردة التي سرت في شرايين المجتمع المصري منذ انطلاقها، وسيقدم صحافة جديدة ومتمردة إلى أبعد مدى، وسيحمل في ذات الوقت خيالا جديدا وأفكارا وإبداعات جديدة، وأنه سينقل حالة التمرد وسيصنعها ويدعو إليها في ذات الوقت، حسب وصفها.