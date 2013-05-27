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الوخز بالإبر Acupuncture هل تعد طريقه آمنه للتحفيز على الولاده ؟

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الوخز بالإبر Acupuncture هل تعد طريقه آمنه للتحفيز على الولاده ؟ الوخز بالإبر Acupuncture هل تعد طريقه آمنه للتحفيز على الولاده ؟

يتضمن الأكيوبنكتشر إدخال إبر رفيعة جداً فى مواضع معينة من الجسم، واستناداً إلى الفسلفة الصينية التقليدية، إن الوخز بالإبر يحفّز الطاقة فى الجسم على العمل على وظيفة عضو معين أو جهاز معين فى جسم الإنسان حسبما يوضح الدكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد بقصر العينى.

هل هذه الطريقة آمنة؟ تعتبر الدراسات فى هذا النوع من العلاج محدودة، لكن لم تظهر أى آثار سلبية أو جانبية على الأم أو طفلها من وراء اللجوء إلى هذه الطريقة، ويعدّ علاج الوخز بالإبر آمناً فى هذه الفترة من الحمل.

هل تنجح؟ إن الدراسات المحدودة التى بحثت فى موضوع علاج الوخز بالإبر حتى الآن أشارت إلى احتمالات نجاحة.

كيف أجرّبها؟ عليك العثور على معالج محترف. وقد تتلقين العلاج يومياً حتى يوم الولادة.

فى الأسطر التالية، تقرئين عن بعض الطرق والأساليب الأخرى (بعضها غريب قليلاً) التى جرّبتها أمهات ووجدنها مفيدة. ليس هناك دلائل قاطعة والبعض منها لم يقنعنا بصراحة!

• نفخ البالونات: النظرية هى فى الضغط على البطن لتشجيع بدء المخاض.

• النطّ أو القفز على الكرة أو الطابة أو قيادة سيارتك على طريق ملىء بالحفر والمطبات وهى نظرية تتعلق بتحريك الأمور قليلاً.

• أحضرى فيلماً محزناً كى تبكى كثيراً

• انتعلى أفضل حذاء رياضى لديك (ومن المؤكد أن كيس الماء لديك سينفجر فيه).

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مصر 365