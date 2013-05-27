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وزير الإعلام يشرف على تجهيزات احتفالات "صوت العرب" التي سيحضرها الرئيس مرسي

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وزير الإعلام يشرف على تجهيزات احتفالات "صوت العرب" التي سيحضرها الرئيس مرسي وزير الإعلام يشرف على تجهيزات احتفالات "صوت العرب" التي سيحضرها الرئيس مرسي

كتب : انتصار حسني منذ 57 دقيقة

يعقد صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، عدة اجتماعات مع أعضاء اللجنة الفنية، المشكلة بمعرفته من عدد من قيادات "ماسبيرو" ورواد الإذاعة المصرية، والمكلفة بأنتاج عدد من الأفلام التسجيلية عن صوت العرب، وذلك لعرضها خلال الاحتفال بالشبكة يوم 4 يوليو المقبل، والذي سيحضره الرئيس محمد مرسي.

ويريد وزير الإعلام أن تخرج تلك الاحتفالية على أعلى مستوى، فأمر بإنتاج عدة أفلام تسجيلية عن شبكة صوت العرب والرموز الإعلامية التي سيتم تكريمها خلال الحفل.

وتشهد الاحتفالية تكريم رواد الإعلام المصري، تأكيداً على أهمية الدور الإعلامي الذي قامت به إذاعة "صوت العرب" العريقة على مر العصور ضمن منظومة الإعلام المصري، ودورها القيادي في العالم العربي ومحيطها الإقليمي.

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