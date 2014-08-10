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للكبار فقط بالفيديو والصور.. لحظة ذبح تنظيم «القاعدة» لـ «جنود الجيش اليمني»

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أظهرت مجموعة من الصور ومقطع تم تداوله على المواقع اليمنية، المذبحة التي ترتكبها عناصر تنظيم القاعدة هناك، بحق 14 جنديا من الجيش اليمنى في "حضرموت".

ويعيش الشارع اليمني صدمة حادة منذ ليلة أمس الجمعة، بعد إقدام تنظيم القاعدة على ذبح 14 جنديا في محافظة حضرموت، شرقي البلاد. كما سادت حالة من السخط في الأوساط الحقوقية والسياسية جراء ما وصفوها بـ"المجزرة غير المسبوقة" والتي استهدفت جنودا عزلا كانوا في حافلة نقل جماعي.

وقال تنظيم "القاعدة" في اليمن إنه أعدم أربعة عشر جنديًا يمنيًا في محافظة حضرموت مساء الجمعة، وفق بيان أصدره التنظيم. وقال التنظيم في بيانه الذي نشره بعد ساعات من وقوع العملية على حسابه بموقع "تويتر"، إن مسلحيه "رصدوا حافلة كانت تقل جنودًا وأوقفوها على الخط (الطريق) العام في مدينة الحوطة القريبة من سيئون عاصمة وادي حضرموت". وأوضح أنه "تم اقتياد الجنود إلى أحد أسواق المدينة حيث تم إلقاء كلمة (لم يوضح من ألقاها)، في الجنود الأسرى قبل أن يتم إعدامهم جزاءً وفاقًا على جرائمهم وقتالهم في صفوف الجيش".

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