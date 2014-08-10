تفاصيل ”الرؤيا” التي تنبأت بمرافعة العادلي وعودة مرسي

أعاد نشطاء نشر أشهر رؤيا تم تداولها علي موقع الفيس بوك والتني تنبأت بعزل مرسي قبل عزله بعشرين يوماً كما تنبأت بأغلب ما يحدث حتي الان حيث تم نشر تلك الرؤيا بتاريخ 17 يونيو 2013 أي قبل عزل مرسي بنحو 16 يوم حيث لم تلقي أي إهتمام إلا بعد عزل مرسي بالفعل . وأعاد النشطاء نشرها بمناسبة المرافعة التي وصفها البعض بــ"الثورية" التي قالها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بالامس حيث أن إحدي أجزاء الرؤيا تنبأت بهذا الامر حيث قال صاحب التدوينة الذي يسمي أحمد محسن : حد يقربلي شاف رؤيا زي الفل .. شاف إن مبارك و العادلي و كل الشلّة خرجوا براءه من السجن .. و اقنعوا الناس إنهم تبع الثورة .. و الناس صدقتهم .. وأضاف: وجه يوم 30 يونيو .. و الشرطة قبضت على الريس ‫مرسي و دخلوه السجن .. لكن في تاني يوم الشرطة‬ رجعت أفرجت عن مرسي و سجنت تاني مبارك و شلته ! وأردف:اللي شاف الرؤيا .. شخص خاتم القرآن .. و مبيفكرش في السياسة كتير علشان يبقا كلام من عقله الباطن .. و كان متغطي كويس .. يعني يوم 30 يونيو هيبقا أوله إسود ومهبب .. و بعدين هيقلب على أبيض إن شاء الله .. بحسب وصفه

شبكةعيونالإخبارية

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