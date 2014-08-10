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فيدل كاسترو والرئيس البوليفي يوقعان بيانا «للدفاع عن الفلسطينيين»

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وقع الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو بيانا دوليا «للدفاع عن فلسطين» يطالب إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة والانسحاب من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وذكرت صحيفة «غرانما» الكوبية الرسمية إن فيدل كاسترو انضم «بتوقيعه إلى مجموعة من المفكرين ورجال السياسة الذين وقعوا بيانا بعنوان «دفاعا عن فلسطين».
> وقالت الصحيفة إن من بين الذين وقعوا على هذا البيان، الذي وزعته « الدفاع عن الإنسانية» التي تضم الهيئات الأمريكية اللاتينية، رئيس بوليفيا إيفو موراليس والفنان الأرجنتيني والحائز جائزة نوبل للسلام أدولفو بيريو اسكيفل والراقصة الكوبية أليسيا الونسو والكاتب الأميركي اليك ووكر.
> ويطلب البيان من حكومات العالم أجمع أن تطالب إسرائيل باحترام قرار الأمم المتحدة 1967 الذي دعاها إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها خلال تلك الحرب.
> واتهم فيدل كاسترو، في مقال نشرته الجريدة قبل ذلك، إسرائيل بممارسة شكل جديد من أشكال الفاشية من خلال هذه العملية العسكرية.

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