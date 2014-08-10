”العادلي ” يفجر مفاجأة غير متوقعه عن الاخوان

قال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الخامس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، أثناء تعقيبه النهائي على مرافعة

النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة: إننا كنا على علم بجماعة الإخوان ونشاطهم، ولكن كنا مسيطرين عليهم ولا

نخافهم.

مشيرا إلى أنه كان هنالك تنسيق على أعلى مستوى بين الأجهزة المختلفة من أمن الدولة والمخابرات العامة والحربية حيث كان رؤساء الأجهزة

ينسقون فيما بينهم حول خطة العمل وكنت أجلس أنا وعمر سليمان والمشير طنطاوي حول التعامل وينقل كله للرئيس مبارك ويتم التنسيق حول أمن

البلاد.

وقال العادلى إن التعامل الأمني لم يكن قاصرا فقط على التأمين والتي كانت خطة للتأمين قبل يناير مطبقة وناجحة جدا بدون خسائر حيث كان أمن

الدولة ينسق مع القيادات من الأحزاب المشروعة وغيرها وأن هنالك خطوطا حمراء ولكن بشروط وإذا تم تجاوزرها يكون التعامل بالقانون وكان

هنالك تنسيق مع الإخوان لأنهم كيان قائم منظم ولكن لم يقلقنا ولم يخفنا وأعداده معروفة ونشاطه وحركاته مسيطر عليها كاملة وكنا نحضر الشاطر

وبديع ونناقشهم فيما يفعلون مهددا إياهم لو خالفوا التعليمات

شبكةعيونالإخبارية

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