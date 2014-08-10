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السيسى يعلن مشروع قومى جديد

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السيسى يعلن مشروع قومى جديد السيسى يعلن مشروع قومى جديد

قال الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتى"، أن مصادر خاصة له أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعكف على إعداد مشروع قومى للتعليم الأساسى والجامعى، على أن يتم الإعلان عنه خلال شهرين على الأكثر.

وأضاف أحمد موسى خلال البرنامج، أن لجنة من خبراء التعليم من خارج وداخلها يقومون على إعداد تصور شامل لاصلاح منظومة التعليم بشكل يضمن إعداد خريج مؤهل على العمل الاحترافى.

وأشار أن هذه المصادر أكدت أيضًا أن الرئيس يفحص قائمة المرشحين لمنصب المحافظين والذى تقدمت به عدة مرات.

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