مرسي يبيع ممتلكاته بالشرقية

كشفت مصادر أمنىة : أن عائلة الرئيس السابق محمد مرسي تتخوف من التحفظ على ممتلكات لهم عبارة عن أموال في البنوك، بالإضافة عدد من قطع الأراضي في عدد من الأماكن المختلفة، حيث كشف المصدر، أن العائلة منذ فترة قامت بتوثيق عقود بيع وشراء بينهم وبين أشخاص من عائلة الرئيس المعزول، إضافة إلى أنها قامت بتفويض نجل الرئيس المعزول محمد مرسي "أسامة" بحرية التصرف في أموالهم وحرية البيع والشراء قبل قرار التحفظ على أموال خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان وحسن مالك أحد رجال أعمال الإخوان.

وأضاف المصدر، أن عائلة مرسي قامت في الفترة الأخيرة بنقل ملكية عدد من الأراضي الزراعية المملوكة لرئيس المعزول في الشرقية إلى شخصيات مقربة من العائلة كعقود بيع صورى، حتى إن هناك سيارتين تمتلكهماعائلة مرسي تم تحرر عقود بيع وشراء لهم.

وكشف المصدر لأول مرة أن نجل مرسي زار الشهر العقارى في الشرقية برفقة أحد أقاربه وأحد المحامين، ولم تستمر زيارتهم إلا ما يقارب العشر دقائق، وقام بزيارة أيضا الشهر العقارى في القاهرة منذ أسبوعين في سرية منذ ما يقارب السابعة عشر يوما في سرية تامة، وأن عائلة الرئيس المعزول بدأت أيضا في عمل تحويلات بنكية إلى عدة أشخاص من بينهم "أخو الرئيس المعزول"، وأن عائلة الرئيس المعزول قامت باتصالات مع عدد من محاميه.

وفى نفس السياق قالت المصادر، إن حسن مالك قام باتصالات داخل مصر بعدد من محاميه لبدء إجراءات وقف التحفظ على أسهمه خلال الفترة القادمة، إضافة إلى أنه قام بنقل أموال سائلة من قطر وتركيا إلى أمريكا وسويسر ودخل "حسن مالك" شريكا في أسهم أحد البنوك القطرية في الدوحة.

في سياق آخر قالت مصادر أمنية، إن الرئيس المعزول محمد مرسي قال من محبسه أن أموال الإخوان سترجع مرة أخرى، مضيفا كان عبد الناصر خد فلوسهم ومرجعهاش وكان السادات قدر يعمل كدا، واصفا بأنه لن يسمح لاحد لاقتراب من أموال الجماعة قائلا: "معندناش حاجة يأخدوها كل دا فلوسنا مش فلوس البلد انتوا فاكرينا ذى ناس بتسرق، وبتطلع براءة، "واصفا أن قرار التحفظ على أموال عدد من رجال أعمال الإخوان بمحاولة الاستيلاء على أموال الإخوان هو محاولة لمساعدة البلاد اقتصاديا من الغرق وقال، إن الإخوان لن تسكت على قرار التحفظ على أموالهم وقال أنا معنديش حاجة يتحفظوا عليها.

شبكةعيونالإخبارية

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