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بالصور...شاب يموت ويخرج له ثعبان أمام المصلين

  • مصر
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بالصور...شاب يموت ويخرج له ثعبان أمام المصلين بالصور...شاب يموت ويخرج له ثعبان أمام المصلين

شاب بعد تكفينه يظهر ثعبان يلتف حوله ولا يستطيع الناس الاقتراب منه !!
وبعد فترة يذهب الثعبان
ويكشفون وجه هذا الرجل ، واذا به أسود كالفحم مع ان جسمه ابيض !!
سألوا والده فقال :- كان تاركاً للصلاة

قال تعالى” يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ”
#عقوبه_تارك_الصلاة
في الدنيا
1.ينزع الله البركة من عمره
2. يمسح الله سيم الصالحين من وجهه
3.كل عمله لا يؤجر عليه من الله
4.لا يرفع له دعاء الي السماء
5.تمقته الخلائق في دار الدنيا
6. ليس له حظ في دعاء الصالحين
#الثلاثة_التي_تصيبه_عند_الموت
1.أنه يموت ذليلا
2.أنه يموت جائعاً
3. انه يموت عطشان ولو شرب ماء البحار الدنيا ما روي عطشه
#الثلاثة_التي_تصيه_في_قبرة
1.يضيق الله عليه قبرة ويعصرة حتي تختلف ضلوعه
2.يوقد الله على قبره نار في جمرها
3.يسلط عليه ثعبان يسمي ثعبان الأقرع يضرب على ترك من الصبح الي الظهر وعلى تضييع صلاة الظهر الي العصر وكلما ضربه يغوص في الأرض 70 ذراعا
#الثلاثة_التي_تصيبه_يوم_القيامة
1. يسلط عليه من يصحبه في نار جهنم
2.ينظر الله عليه بغضب يوم الحساب فيقع لحم وجهة
3. يحاسبه الله حسابا شديدا ويذهب الى جهنم الحمرا

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