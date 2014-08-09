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سر إفراج السيسي عن أحمد عز

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سر إفراج السيسي عن أحمد عز سر إفراج السيسي عن أحمد عز

أحدث قرار الإفراج عن رجل الأعمال المعروف المهندس " أحمد عز " الذي يعرف بمدلل مبارك بكفالة مالية بلغت 100 مليون جنيه مصري و هي الأعلى في تاريخ رجة في الوسط السياسي ، و خصوصا لدى أنصار ثورة 25 يناير التي قامت ضد نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يعد أحمد عز أحد أركانه ، حيث توالت التعليقات و التصريحات بهذا الخصوص و من بينها ما صرح به الناشطان السياسيان محمد الشبراوي،

منسق حركة "العدالة والاستقلال"، والقيادي بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، و هيثم أبو خليل ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان ، و غيرهما حيث اتفقت عدة أراء في المشهد السياسي المصري على أن حاجة الرئيس المصري المشير عبد الفتاح لأموال رجال الأعمال المسجونين ، لتمويل مشاريعه خصوصا مشروع تنمية محور قناة السويس دفعته الى إعطاء الإشارة للإفراج عنه .

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