لأول مرة صباحي يكشف سر رفضه دعوة السيسي لحضور حفل التنصيب

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، :"تم توجيه دعوة لي لحضور حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقيم بقصر القبة بعد فوزه، لكني اعتذرت، وفضلت عدم الذهاب". وعن أسباب اعتذاره، أوضح «صباحي» في تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، الذي يعرض على فضائية «النهار»، «أنا أجريت مكالمة معه، وهنأته بفوزه، وتمنيت له التوفيق، ورأيت أن ذلك يعد كافيًا جدًا لذلك لم أذهب».

وأضاف، «أتمنى أن ينجح الرئيس السيسي في منصبه؛ لأن نجاحه هو نجاح لهذه البلد، وأنا لا أتمنى أن تفشل مصر للمرة الثالثة؛ لذلك أعلنت أن برنامجي الانتخابي تحت تصرف الدولة بداية من الرئيس إلى جميع المؤسسات، وأنا على استعداد لتقديم أي شرح له». وانتقد الرئيس السيسي؛ بسبب عدم قيامه بعقد أي لقاء بالقوى السياسية منذ فوزه، قائلًا: «الرئيس لم يتلقى سوى برجال الأعمال فقط».

شبكةعيونالإخبارية

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