«حمدين صباحي » يهاجم «السيسي» بعد افتتاح القناة

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن تجربة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الاستعانة بالرأسماليين فشلت بعد أن اتضح أن رجال الأعمال لا يوفون بالجميل.

وأضاف صباحي، خلال حواره على قناة "النهار"، أن استعانة الرئيس عبدالفتاح السيسي برجال الأعمال ليس مجديا، معللًا ذلك بأنهم سيمنحون البلاد بقدر ما يحفظ مصالحهم فقط، مشددًا على أنه لا يرغب في تأميم ممتلكات رجال الأعمال "بل خلق إجراءات تعيد للشعب ما سرقوه"، على حد قوله.

وتساءل، في إشارة لموقف الرئيس من رجال الأعمال "ليه أدادي رجال الأعمال وأخد من الفقراء".

شبكةعيونالإخبارية

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