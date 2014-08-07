محامى صافينار يتحدى وزيرة القوى العاملة: لا أحد يستطيع ترحيل موكلتى

قال زكريا إسماعيل محامى الراقصة الروسية صافينار، إنه لا أحد يستطيع ترحيل موكلتى من مصر، حيث إن جميع أوراق إقامتها سليمة وقانونية، ولها الحق فى الإقامة داخل مصر.

وأضاف محامى صافينار، أن موكلته، تخضع لجميع القوانين المصرية، وملتزمة بها كاملة، حيث تسدد الضرائب المطلوبة منها كاملة، وجميع أوراقها قانونية.

وأشار محامى صافينار إلى أن البدلة التى كانت ترقص بها موكلته، لا تقصد أن تعبر بها عن علم مصر، قائلا "مش أى لون أحمر وأبيض وأسود يعنى علم مصر".

يذكر أن الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، طالبت الجهات الأمنية، بترحيل الراقصة صوفيناز جورجى ريان وشهرتها "صوفيناز" روسية الجنسية من البلاد، لعملها بدون الحصول على ترخيص بالعمل، بالإضافة إلى ارتداها بدلة رقص على هيئة علم مصر، مما يعد إهانة وجريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت الوزيرة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا الترحيل يأتى فى إطار تنفيذ قانون العمل ولائحته التنفيذية فى مجال العمالة الأجنبية، حفاظا على أمن الوطن فى ظل الظروف الأمنية الحرجة التى تمر بها البلاد.

شبكةعيونالإخبارية

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