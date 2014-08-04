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تقارير ومتابعات

الجيش يرسل 5 حاويات مساعدات للمصريين العالقين على حدود ليبيا وتونس

الجيش يرسل 5 حاويات مساعدات للمصريين العالقين على حدود ليبيا وتونس

أغسطس3201410:45:43 مـشوال61435

منذ: 7 ساعات, 28 دقائق, 29 ثانية

وصلت الي قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى ٥ حاويات تابعة للقوات المسلحة لإرسالها إلي المصريين العالقين بين الحدود الليبية التونسية الفارين من أحداث العنف التى شهدتها الأراضى الليبية قبل نحو أسبوعين.

وتحتوي الحاويات علي مواد غذائية ومعونات إنسانية ومن المقرر أن تقوم السلطات المصرية بشحنها على إحدى الطائرات التابعات لشركة مصر للطيران المتجهة إلى مطار جربا التونسي لتوزيعها على المصريين العالقين هناك.

شبكةعيونالإخبارية

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