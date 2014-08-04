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مسؤول صحي أمريكي: يمكن إيقاف تفشي وباء «إيبولا»

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أكد مدير مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، الأحد، أن تفشي وباء «الإيبولا» في غرب أفريقيا خارج عن السيطرة، وقال إنه واثق من أنه يمكن وقف تفشي الوباء.

وقال توم فريدن، في مقابلة مع قناة «إيه.بي.سي.نيوز» الأمريكية "نحن نعرف كيفية وقف وباء الإيبولا الآن".

وأوضح أن استجابة مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض، التي تمولها الأمريكية، "في ارتفاع" مع انتشار الوباء، مشيرا إلى أنها سترسل 50 موظفا من العاملين في مجال الصحة العامة إلى غينيا وليبيريا وسيراليون للمساعدة في وقف تفشي المرض في غضون الثلاثين يوما المقبلة.

وأكد أن الأساليب التي سيجري استخدامها لوقف الوباء خضعت للتجربة من قبل وتعد من آليات الصحة العامة، ومن بينها مكافحة العدوى في المستشفيات وتثقيف المجتمع في أفريقيا بشأن ممارسات الدفن الآمن.

ويعد التفشي الحالي لمرض «الإيبولا» الأسوأ منذ ظهوره في عام 1974. حيث أودى المرض القاتل هذا العام بحياة 728 شخصا كما سجل أكثر من 1300 إصابة في غينيا وليبيريا وسيراليون، وفقا لما ذكرته مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض.

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