بالفيديو والصور.. وكالة إيرانية تُزيّف فيديو «صلاة تحت الماء» وتنسبه لـ«كتائب القسام»

نشرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية مقطع فيديو لأربعة غواصين يصلون تحت الماء، قالت إنهم عناصر من «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، «يقيمون الصلاة تحت الماء قبل قيامهم بعملية استشهادية ضد القوات الصهيونية».

ويرجع تاريخ رفع الفيديو الأصلي، الذي نسبته الوكالة الإيرانية لحركة «حماس» إلى عام 2009، لمجموعة من الغواصين المسلمين الذين يؤدون الصلاة تحت الماء، ولا علاقة له بكتائب القسام ولا بالحرب الدائرة الآن على قطاع غزة.

وكانت مجموعة من كتائب القسام قد حاولت اقتحام قاعدة «زيكيم» البحرية الإسرائيلية من ناحية البحر، في اليومين الماضيين، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نجحت في تصفية المجموعة كاملة.

صورة من الفيديو الأصلي وتاريخ رفعه على شبكة الإنترنت

صورة من الفيديو المفبرك وتاريخ رفعه على شبكة الإنترنت

الفيديو الذي رفعته وكالة أنباء «فارس»

الفيديو الأصلي المرفوع في 2009